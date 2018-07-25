Увидело свет новое журналистское расследование российского политолога Евгения Михайлова. Политолог, как и многие другие, уже давно привлекает внимание широкой российской общественности к резкой смене курса в Армении, когда государство, ранее умолявшее Россию о помощи, теперь делает все, чтобы дистанцироваться от нее.

К сожалению, в связи с довольно серьезным армянским лобби в российских СМИ часто голоса здравомыслящих людей, понимающих, что в действительности из себя представляет Армения, порой остаются не услышанными. Однако ситуация пусть и медленно, но меняется, так как несмотря на все усилия армянской диаспоры, не замечать, какой бардак творится в самой Армении и все эти марши русофобов практически невозможно.

В фильме рассказывается, как после так называемой «бархатной революции» в Армении к власти пришло большое количество откровенных ненавистников России. Если «слегка поковырять» практически любого из нового правительства Пашиняна, вылезут матерные заявления в адрес Владимира Путина, закидывания яйцами российского посольства и прочие непотребства. При этом Пашинян делает вид, что он тут совершенно ни при чем, у них демократия, поэтому правительство само по себе, он — сам по себе. В доказательство он бесконечно катается в Москву, где, видимо, жалуется, что чиновники де совсем от рук отбились, болтают разное, а он никак не может с ними совладать.

Буквально на днях он опять отправится в Россию, на этот раз в Санкт-Петербург, плакаться на своих нерадивых чиновников. Из последнего оружия Пашиняна против России — ЛГБТ движение, практически новая партия «Pink Armenia», то есть «Розовая Армения». Они развели бурную антироссийскую деятельность, в свете последних симпатий Пашиняна можно полагать, что они быстро достигнут вершины политического Олимпа. При этом ни самого Пашиняна, ни многочисленные антироссийские движения, которые множатся после революции, как грибы после дождя, не смущает то, что Армения является членом ОДКБ, мало того, генеральный секретарь ОДКБ — армянин. Тем не менее, это не мешает Пашиняну и ко пытаться активно пропихнуться в НАТО. Ради этого Пашинян готов с подобострастным выражением лица бегать за лидерами ведущих держав, делать кучу фоточек на память и вообще всячески себя рекламировать. Видимо, его не смущает откровенно прохладный прием, который ему оказывают, пресмыкаться он привык.

Нарастание хаоса в армянской внешней и внутренней политике продолжиться и впредь. Армения никак не может определиться, с Россией она, или без нее, в итоге делаются противоречащие друг-другу заявления, армяне то грозят вывести российских пограничников из Армении, то с ужасом делают вид, что не говорили такого. В итоге материала для журналистских расследований будет так же много, а осмысленности, ответственности и умения стоять за своими словами в армянской политике — так же мало.

Minval.az