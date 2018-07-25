Спасибо девушкам-курсантам за их выбор служить в Вооруженных силах.

Как передает Sputnik Армения, об этом заявил журналистам премьер-министр Никол Пашинян в министерстве обороны, на торжественной церемонии выпуска курсантов военных училищ Армении.

«Присутствие женщин повышает качество службы, делает нас едиными и сплоченными. Думаю, министр обороны со мной согласится. Я рад, что есть девушки, которые делают такой выбор», — добавил он.

Пашинян отметил, они могут стать примером для других девушек в вопросе получения высшего военного образования.

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