Спасибо девушкам-курсантам за их выбор служить в Вооруженных силах.
Как передает Sputnik Армения, об этом заявил журналистам премьер-министр Никол Пашинян в министерстве обороны, на торжественной церемонии выпуска курсантов военных училищ Армении.
«Присутствие женщин повышает качество службы, делает нас едиными и сплоченными. Думаю, министр обороны со мной согласится. Я рад, что есть девушки, которые делают такой выбор», — добавил он.
Пашинян отметил, они могут стать примером для других девушек в вопросе получения высшего военного образования.