Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и торговых барьеров.

Как передает Газета.ру, об этом глава Соединенных Штатов написал в твиттере.

Президент США отметил, что 25 июля представители Евросоюза приедут в Вашингтон, чтобы обсудить условия торговли.

«У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они — нет!» — написал Трамп.

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