Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали 38 человек, ранены более 30 человек.

Об этом сообщил РИА Новости источник в полиции.

Террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Сирийская армия также предотвратила две атаки смертников группировки «Исламское государство»*, ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

«Тридцать погибших, и (есть) раненые в результате подрыва смертника в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии», — рассказал собеседник агентства.

По данным сирийского агентства САНА, жители деревни Дума, недалеко от города, ликвидировали четверых боевиков, пытавшихся напасть на населенный пункт.

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