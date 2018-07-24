Россия укрепила свою западную границу 70 военными соединениями. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает РИА Новости.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей.

По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования.

Как отметил российский министр, для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура. Так, к концу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

Шойгу также рассказал, что в войска округа поставили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39% до 54%.

«В воинские ряды отобрано более 40 тысяч человек», — доложил Шойгу.

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