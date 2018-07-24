Российский историк, член совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян предложил гражданам страны обратиться к опыту Третьего рейха. Так в своем Twitter-аккаунте он прокомментировал появившуюся в сети информацию о разработке Министерством обороны России приказа о постановке всех автомобилей на воинский учет и отбирании на нужды армии в случае войны.

«Это — нормальная практика. Изучите вопрос на примере Второй мировой. Даже не в СССР. Поинтересуйтесь, как было в Рейхе», — посоветовал он.

Позже он удалил свой твит, однако скриншоты с высказыванием остались в соцсети.

Minval.az