В 8-м гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении ведется расследование для выяснения обстоятельств гибели военнослужащего срочной службы Жоры Петросяна.

Как передает пресс-служба СК РА, 24 июля в гарнизонный следственный отдел поступило сообщение о том, что 24.07.2018 г. около 15:00 на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части МО РА смертельное огнестрельное ранение в области лица получил военнослужащий срочной службы, рядовой Жора Ваагович Петросян.

На место происшествия выехала следственная группа.

По предварительным данным, военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение вследствие нарушения сослуживцем правил обращения с оружием.

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