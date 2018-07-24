Турция при президенте Тайипе Эрдогане становится «мрачной диктатурой».

Как передает ТАСС, об этом написал в своем Twitter израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Так он ответил на критику со стороны турецкого лидера принятого Кнессетом (парламентом Израиля) 19 июля закона о еврейском характере государства Израиль.

«Турция под управлением Эрдогана становится мрачной диктатурой, Израиль же четко привержен равенству прав всех своих граждан как до принятия закона, так и после этого. Эрдоган убивал сирийцев и курдов и направил в тюрьмы десятки тысяч своих сограждан», — написал Нетаньяху. При этом он отметил, что «нападки со стороны Эрдогана на закон о национальном характере Израиля только украшают документ».

Ранее во вторник Эрдоган заявил, что «новый израильский закон призван и далее притеснять и изолировать палестинцев». Кроме того, он отметил, что принятие закона демонстрирует, что «Израиль является самой сионистской, фашистской и расистской страной». По словам президента Турции, «дух Гитлера возродился среди некоторых израильских официальных лиц».

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