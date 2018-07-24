Бывший начальник охраны экс-президента и экс-премьера Армении Сержа Саргсяна — Вачаган Казарян, арестованный в конце июня по обвинению в незаконном обогащении, вышел на свободу, выплатив залог в 1 миллиард драмов. Эту информацию Sputnik Армения подтвердили в пресс-службе Уголовно-исполнительного управления Минюста.

Во вторник, 24 июля Апелляционный уголовный суд Армении удовлетворил ходатайство адвоката об освобождении Казаряна под залог в 1 миллиард драмов (более 2 миллионов долларов).

Казаряну ранее было предъявлено обвинение по части 2-й статьи 314 (прим 3) и части 1-й статьи 310 (прим 1) Уголовного кодекса Армении. Он обвиняется в сокрытии доходов и незаконном обогащении.

Ранее при обысках у Казаряна обнаружили крупные суммы денег. Так, 20 июня в Ереване по адресу проживания (кв. 62 здания №66 по улице Терьяна) нашли 35 миллионов драмов, 1 миллион 110 тысяч 400 долларов и 230 тысяч 500 евро, в гараже на следующий день нашли еще 2 тысячи долларов.

25 июня Казарян был задержан на выходе из банка после того, как обналичил 50 тысяч долларов, до этого в другом банке — еще 120 тысяч долларов и 436 миллионов драмов. Его задержали и доставили в Службу нацбезопасности Армении.

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