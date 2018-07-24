Дом рухнули из-за оползня в стамбульском районе Бейоглу, сообщают турецкие СМИ.

В Бейоглу на улице Фуайе с утра 24 июля в результате ливней произошёл оползень. Обвал почв в свою очередь привёл к разрушению фундамента 4-этажного здания, которое в итоге рухнуло. Все люди, находившиеся в здании, были эвакуированы до обрушения.

Глава района, в котором находился рухнувший дом, Мисбах Демирджан прокомментировал случившееся, сказав, что здание было построено незаконно и не имело необходимых разрешений. Однако владелец здания Эмин Эртюр заявил, что не знал об этом и доверился при строительстве отеля компании-застройщику.

Minval.az