50-летняя гражданка Азербайджана Саиба Юкселир убита в турецком городе Конья своим женатым любовником 46-летним Рагимом А., с котором они были вместе 4 года.

Как передает hurriyet, инцидент произошел около 08:30 в районе Каратай.

Разведенная мать троих детей Саиба вчера пришла на работу к Рагиму. Она потребовала, чтобы тот сдержал свое слово, развелся со своей женой и женился на ней, что привело к конфликту.

Когда на место прибыла полиция, стороны заявили о том, что у них нет претензий друг к другу и они помирились.

Сегодня же, ехав на работу, Рагим А. произвел восемь выстрелов в Саибу Юкселир из пистолета, затем выбросил истекающую кровью женщину из машины, а сам оперативно скрылся с места происшествия.

Женщина была доставлена в больницу, однако несмотря на усилия врачей, ее жизнь спасти не удалось.

Полиция начала операцию по поимке Рагима А..

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