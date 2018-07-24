Гражданин Азербайджана отсидит в колонии строгого режима на Сахалине 9 лет. Уголовное дело на 31-летнего фигуранта было возбуждено за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 51-летнего уроженца Армении. А причиной конфликта между мужчинами стала жительница областного центра.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», тело жертвы с многочисленными травмами было обнаружено во дворе дома № 15а на ул. Янтарной анивского села Новотроицкое.

Следствие и суд установили, что потерпевший более 22 лет проживал с южносахалинкой, пара имела двоих детей. В 2017 году он вышел из колонии, куда попал за незаконный оборот наркотиков. Мужчина после освобождения узнал, что мать его детей была неверна ему. Правда, женщина потом порвала с временным сожителем, но тот не оставлял женщину в покое – звонил и наносил визиты.

15 августа потерпевший с сожительницей поехал в гости к знакомым в Новотроицкое. Отвергнутый соперник приехал туда с друзьями и вызвал главу семейства для выяснения отношений. 51-летний мужчина вышел во двор с еще одним гостем, приехавший также воспользовался помощью друга. Завязалась драка, во время которой подсудимый со своим знакомым избивали оппонентов до тех пор, пока не вмешались очевидцы преступления. После этого уроженец Азербайджана с друзьями уехал, а 51-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Minval.az