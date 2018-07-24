Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг жесткой критике политику Израиля на Ближнем Востоке.

Как передает «Анадолу», выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции в Анкаре, глава турецкого государства назвал закон «О национальном характере Государства Израиль» очередным доказательством израильской политики сионизма, фашизма и шовинизма.

По словам Эрдогана, нет никакой разницы между идеологией Адольфа Гитлера, отстаивавшего расовое превосходство арийцев, и политикой Израиля, отказывающегося признавать исторические права палестинцев. «Дух Гитлера, чьи действия привели мир к катастрофе, возродился на примере ряда руководителей современного Израиля», — подчеркнул президент Турции.

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