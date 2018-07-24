Сопредседатели Комитета Конгресса США по армянским вопросам начали сбор подписей к письму с призывом к президенту США Дональду Трампу встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в сентябре 2018 года во время 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Господин президент, мы настоятельно призываем Вас встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время его визита в Нью-Йорк. Никол Пашинян организовал мирный, ненасильственный переход власти в Армении, выведя на улицы страны тысячи людей, которые заставили уйти в отставку Сержа Саргсяна. Мирный переход власти свидетельствует о приверженности Армении к справедливости и демократии, и Соединенные Штаты должны помочь Армении в этом», — говорится в тексте письма конгрессменов.

Также американские конгрессмены призвали Дональда Трампа организовать встречи американских министров с армянскими коллегами для установления новых связей и обсуждения вопросов армяно-американских отношений.

Minval.az