Председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян в эти дни находится в Европе. По некоторым сведениям, он отбыл на отдых в Италию.

Об этом пишет газета «Жоховурд».

«Одновременно Саргсян в Европе должен пройти медобследование. Мы попытались уточнить эти сведения у республиканцев. Член Исполнительного органа партии, руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян не стал отрицать этого.

«Да, наверное. Я не в курсе, он должен был поехать на какое-то обследование. Знаю, что Саргсян может 10 дней отсутствовать», — заявил руководитель парламентской фракции РПА.

На вопрос, а есть ли у него, действительно, проблемы со здоровьем, Багдасарян затруднился ответить», — отмечает издание.

Minval.az