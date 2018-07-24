27 июля в Санкт-Петербурге пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, на котором будут присутствовать главы правительств государств-участников экономического объединения.

Стало известно, что в саммите глав правительств ЕАЭС примет участие и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В настоящее время ведутся работы по подготовке визита главы правительства Армению в северную столицу России», — сообщили корреспонденту «Русарминфо» в дипломатических кругах Армении.

По некоторым данным, Никол Пашинян прибудет в Санкт-Петербург 26 июля.

Minval.az