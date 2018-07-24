В министерстве внутренней безопасности США заявили, что якобы российские хакеры получили доступ к американским энергосетям и могут отключить электроэнергию.

Как передает Газета.ру со ссылкой на The Wall Street Journal, группа хакеров «Стрекоза», которую в министерстве и в ФБР считают российской, смогла проникнуть в защищенные и изолированные сети американских компаний, отвечающих за электроснабжение.

По словам главы департамента по анализу систем промышленной безопасности ведомства Джонатана Гомера, речь может идти о сотнях предприятий, при этом некоторые из них могут не знать о действиях хакеров.

Minval.az