Эвакуация сотрудников неправительственной организации (НПО) «Белые каски» из Сирии при иностранной поддержке показывает, чьи заказы они исполняли и кем финансировались. Об этом заявили в МИД РФ по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

— Символично то, что «белокасочники» предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру своё лицемерие. В духе известной пословицы «на воре и шапка горит» эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали, — говорится в сообщении.

Minval.az