Многодетные мамы находятся в группе риска серьезных заболеваний нервной системы.

Ученые из Южной Кореи провели исследование, согласно результатам которого женщины, перенесшие многочисленные роды, более подвержены развитию старческого слабоумия. По их словам, 70% женщин, у которых пятеро или более детей, в старости могут обнаружить у себя прогрессивное действие болезни Альцгеймера. При этом показатели ничуть не изменились при учете общего состояния здоровья или же продолжительности грудного вскармливания. Ученые предполагают, что это обусловлено выбросами гормонов в организм вследствие беременности и сохранения жизнедеятельности плода. В частности, грозят развитием слабоумия выбросы конкретно эстрогена в организм женщины, сообщает VistaNews.

Ранее сообщалось о том, что многодетные мамы также могут быть под угрозой сердечных приступов. Дело в том, что с каждым рожденным ребенком риск повышается, ведь это огромный все-таки стресс для организма женщины. Для мам, имеющих пятерых детей риск сердечного приступа или инсульта составляет 40%

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