Почти 800 мигрантов были обнаружены за минувшие выходные Службой спасения у южных берегов Испании, за три дня число спасенных составило более 1,2 тысячи человек.

Как передает РИА Новости, за воскресенье были найдены 25 лодок, которые направлялись из Марокко к берегам Испании, в них находились в общей сложности 465 человек, сообщает Служба спасения на море. В субботу — 22 лодки и 329 человек. В пятницу — 438 мигрантов. Спасенные были доставлены в миграционные центры в Тарифе, Альмерии и Альхесирасе.

Миграционный поток в Испанию через Средиземное море в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли 22 414 мигрантов, то с 1 января по 20 июля этого года — 18 653 человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. За этот же период 2018 года Италия приняла 17 838 человек, Греция — 14 940, 1490 человек погибли, из них 294 – на пути в Испанию.

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