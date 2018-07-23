Иранский генерал Гулямхоссейн Гейбпарвар назвал слова президента США Дональда Трампа в адрес руководства Ирана «психологическими приемами», сообщает Reuters.

По его словам, Тегеран будет продолжать сопротивляться своим врагам.

«Мы никогда не откажемся от наших революционных убеждений. … мы будем сопротивляться давлению со стороны врагов. … Америка хочет не меньше, чем (уничтожить Иран)», — цитируют его иранские СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.

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