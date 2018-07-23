Небывалая жара установилась в Японии, недалеко от Токио температура воздуха достигла рекордной точки в 41,1 градуса.
Как передает РИА Новости, об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.
Рекордная температура была зафиксирована в понедельник в городе Кумагая префектуры Сайтама. Власти предупредили жителей об опасности теплового удара, жертвами которого два дня назад стали по меньшей мере 11 человек.
Прежде в Японии самая высокая температура достигла 41 градуса 12 августа 2013 года в районе Симанто префектуры Коти.
В Токио также необычно жарко, в некоторых районах температура превысила 40 градусов.