Британские полицейские составили фоторобот женщины, подозреваемой в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об это сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники в британском силовом ведомстве.

В то же время Скотланд-Ярд не стал обнародовать снимок и не стал предоставлять дополнительную информацию.

Сообщается, что изображение получено с записей камер видеонаблюдения в Солсбери, после чего была применена технология распознания лиц. Фоторобот уже используется на допросах свидетелей инцидента в Солсбери.

Ранее сообщалось о некой женщине, которая могла стоять как за покушением на Сергея Скрипаля, так и за отравлением пары из Эймсбери. Журналисты называют её агентом российской военной разведки, якобы специально нанятой для того, чтобы свести счёты с бывшим полковником ГРУ.

Minval.az