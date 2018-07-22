Россия полностью завершила поставки вооружений по армяно-российскому кредитному соглашению на $200 млн, — заявил сегодня в Гюмри министр обороны Армении Давид Тоноян.

Министр подчеркнул, что в Армению поставлено современное оружие и вооружение, отметив, что некоторых его разновидностей еще нет даже на вооружении российской армии, отметив, что армяно-российские добрососедские отношения укреплены многими договорами, однако он не исключил пересмотр некоторых пунктов в этих документах в случае необходимости, — передает Sputnik Армения.

Целевой кредит в $200 млн на закупку вооружения Россия выделила Армении еще в 2016 году. На эти средства Ереван, в том числе в 2017 году, получил пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ним, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», противотанковые ракетные комплексы «Корнет», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А («Солнцепек»), снайперские винтовки и другие виды вооружений.

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