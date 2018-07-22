Министерство обороны накануне разоблачило очень крупную растрату в одной из воинских частей ВС Армении, — сообщил сегодня глава оборонного ведомства страны Давид Тоноян.

Деталей разоблачения министр не раскрыл, отметив лишь, что речь идет о провизии: в одной из воинских частей выявлены крупные — очень крупные — растраты, возбуждено уголовное дело, — сообщает Sputnik Армения.

Тоноян отметил, что в Минобороны Армении сейчас ведется очень серьезная борьба с коррупцией, которая велась всегда, но в новых условиях, с новым правительством, она приобрела другой размах.

«Мы серьезно работаем в этом направлении», — добавил Тоноян.

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