В связи с инцидентом в Панике 17 июля министр обороны Армении Давид Тоноян провел в селе Паник 22 июля закрытое совещание, в котором принимал участие и командир 102-й российской базы, полковник Владимир Елканов.

«Подразделения 102-й военной базы осуществляли мероприятия по боевой подготовке, которые в соответствии с ежегодным планом согласованы с МО РА — дороги, все передвижения спланированы. В рамках плана предусмотрены различные виды учений. Данные учения провело разведывательное подразделение. Выбор места учений был ошибочным и не был согласован. Но раскрою тайну: поскольку они разведчики, которые ни при каких условиях не должны раскрывать место своих учений, разговор получился напряженным. Место было избрано неверно, но, не в защиту разведчиков будь сказано, они отнеслись к Панику как населенному пункту, который на их стороне, а вот колонна, якобы, была вражеской. И они провели мероприятия у села, которое на их стороне», сказал министр обороны и добавил, что ошибки допущены и армянской, и российской сторонами.

По словам Тонояна, которые приводят местные СМИ, подобные мероприятия порой вынуждают не обращать внимания на будничную работу. «Но я официально заявляю, что за день до учений российская сторона уведомила о передвижении войск по марзу, но без указания населенного пункта», сказал после совещания журналистам министр, отметив, что российская сторона признала ошибку и попросила прощения.

Minval.az