Министр обороны Армении Давид Тоноян не исключает пересмотра ряда положений соглашения о пребывании российских пограничников в Армении.

Как пишет «Лрагир», в ходе беседы с журналистами 22 июля в Панике Давид Тоноян отметил: «Эти соглашения не высечены на камне, и с течением времени возникают проблемы, которые требуют правовых корректировок. Это будет сделано», отметил министр, добавив, что недавний инцидент в Панике может стимулировать определенные корректировки.

Российские войска стоят на границе Армении с Ираном и Турцией в соответствии с армяно-российским договором. Однако, п. 4 ст. 4 договора гласит: «РА, параллельно созданию своих пограничных структур, согласуя график с руководством Пограничных войск РФ, постепенно берет под свой контроль все участки границы с Ираном и Турцией…».

Это значит, что Армения, в случае укомплектования пограничных структур, может поблагодарить Россию за то, что все эти годы она помогала охранять границы Армении, и заявить, что уже сама в состоянии охранять свои рубежи.

Minval.az