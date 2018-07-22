Католикосу-Патриарху Всея Грузии Илие II стало плохо во время воскресной проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба, сообщил «Спутник» со ссылкой на Первый канал Грузии.

По словам личного врача патриарха Цисаны Шартава, к этому времени Илия II находится в патриархии и его здоровью не грозит опасность. Она отметила, что патриарх находился в высокогорном Пасанаури (Мцхета-Мтианети). По предположению врача, из-за того, что святейший приехал с высокой местности, могло упасть давление.

«Сейчас мы наблюдаем за ним, чтобы не была вирусная инфекция. Утром ему было немного плохо, врачи попросили его не идти в собор, но он все равно пошел. Наверное, упало давление и на этом фоне ему стало плохо», — заявила Шартава.

Личный врач патриарха также отметила, что сейчас Илия II чувствует себя хорошо и отдыхает.

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