В Стамбуле прошел 30-й ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор (Samsung Bosphorus Cross), организованный Национальным олимпийским комитетом Турции.

В заплыве, организованном Национальным олимпийским комитетом Турции, приняли участие 2400 человек из 50 стран мира, сообщает «Анадолу».

Победителем заплыва среди мужчин стал пловец из Турецкой республики Северного Кипра Догукан Улач, проплывший дистанцию за 46 минут и 58 секунд.

Турецкая спортсменка Хилал Зейнеп Сарач, занявшая первое место в заплыве среди женщин, посвятила победу семье.

Расстояние в 6,5 км (от причала Канлыджа в азиатской части до парка Джемиля Топузлу в районе Куручешме в европейской части мегаполиса) Сарач проплыла за 50 минут и 30 секунд.

После соревнования спортсменка поделилась впечатлениями с журналистами. «Из-за волн и течения вначале было трудно плыть. У меня слабое зрения, ношу оптические очки. Кроме того, в ходе заплыва пришлось бороться с обратным течением. Даже не знаю, как я смогла занять первое место. Благодарю всех, кто меня поддержал, главным образом тренера и семью. Победу посвящаю родным»,- сказала Сарач.

Пловчиха сообщила, что в конце августа полетит в составе национальной сборной Турции в Данию, где примет участие в соревнованиях по плаванию. «Этот заплыв стал для меня хорошей тренировкой перед участием в соревнованиях»,- призналась спортсменка.

Первый заплыв через Босфор состоялся в 1989 году. Тогда в нем приняли участие 68 пловцов.

С тех пор заплыв стремительно набирает популярность.

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