«Наша основная ошибка в военном деле в этой концепции повторяется: недавно ошибку Сержа Саргсяна повторил и Путин – передав футбольный мяч Трампу, то есть, я имею в виду, что нельзя передавать инициативу противнику – будь то в спорте или на войне.

С осени 1993 года совершенная Вооруженными силами ошибка повторяется – оборона, защита, Министерство обороны, Армия обороны и прочее, но почему оборона? Ведь только обороняясь ни одна крепость не смогла одержать победу над противником, в лучшем случае можно прогнать противника из-под стен своей крепости, что он устал от постоянной осады, то есть, я хочу сказать, что Министерство обороны должно быть изменено и называться Министерством войны.

Кроме того, есть и другие многочисленные неправильные подходы, ответы на которые я не увидел в этой концепции», – в беседе с Первым Информационным сказал основатель и командир Первого разведывательно-диверсионного отряда Вова Варданов, говоря об опубликованной министром обороны Армении Давидом Тонояном концепции-видения касательно развития ВС Армении и «Арцаха» (самоназвание захваченных армянами земель Азербайджана — прим.ред.).

Minval.az