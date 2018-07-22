Европейский парламент заморозил дотации французскому «Национальному объединению» (партия Марин Ле Пен, в прошлом «Национальный фронт»), пишет в воскресенье французское издание «Журналь дю диманш».

Эта мера принята чиновниками Европарламента вслед за французским правосудием, которое заподозрило эту партию в хищениях средств. При этом, отмечает собеседник газеты, в будущем не исключены и дополнительные меры в отношении партии.

В начале июля судебные власти Парижа удержали 2 млн евро из общественных фондов, которые должна была получить партия в рамках действия французского закона о финансировании политических партий. М.Ле Пен назвала тогда этот шаг «попыткой убийства» организации, которую она возглавляет.

Minval.az