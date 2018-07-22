«Армения примет участие в этих учениях НАТО – в этом плане я не вижу какой-либо проблемы, и это, с точки зрения углубления отношений Армения-НАТО, я считаю довольно важным мероприятием, которое нам даст возможность для сближения и еще большего расширения отношений с НАТО, что крайне важно: мы сегодня с НАТО, конечно, имеем повестку, но в этой повестке нет вопроса о вступлении Армении в НАТО, а углублять отношения однозначно необходимо – в том числе с точки зрения осуществления миротворческой миссии, в чем у Армении есть серьезный потенциал», – в беседе с Первым Информационным сказал специалист по международным отношениям Сурен Саргсян, говоря о предстоящих 1-15 августа в Грузии военных учениях НАТО, в которых в качестве страны-партнера примет участие и Армения.

По оценке Сурена Саргсяна, это также является составляющей частью армяно-американских отношений. Тем не менее, он в разрезе ближайших 10-20 лет не считает вероятным, что Армения может стать членом НАТО, подчеркивая, что и в повестке НАТО нет вопроса о вступлении Армении в Альянс, а Армения в свою очередь не намеревается прекратить свое членство в ОДКБ.

«Кроме того, мы должны учитывать также и геополитические реалии – можем ли мы стать членом НАТО, с учетом некоторые пункты устава и особенности Альянса, можем ли мы вообще выйти из ОДКБ, имея глубокие двусторонние отношения и с Россией, то есть, с учетом всего этого, я считаю, что за 10-15 и даже 20 лет у Армении не будет подобного внешнеполитического приоритета в своей повестке», – отметил Саргсян.

Minval.az