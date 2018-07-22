Почти 3 тысячи мирных жителей выведены из зон деэскалации в Сирии, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в воскресенье, пишет РИА-Новости.

«Из Юго-западной зоны деэскалации выведен 371 мирный житель, из них через пропускные пункты «Кафер-Шамс» – 302 (женщин – 97, детей – 128) и «Эль-Куния» – 69 человек (женщин – 18, детей – 31). Кроме того, из Джаба Юго-западной зоны деэскалации в Идлиб Идлибской зоны деэскалации на 45 автобусах обеспечен вывод членов незаконных формирований и их семей. Всего выведено 2 459 человек, из них женщин – 652, детей – 721″, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 27 июня Юго-западную зону деэскалации покинули 46 154 человек, из которых 6 966 размещались в лагерях беженцев «Джебаб» и «Рсас». Сейчас в этих лагерях находятся 1 792 человека (женщин — 461, детей — 708). За сутки прибыли 154 (женщин — 31, детей — 83) и 209 (женщин — 57, детей — 126) беженцев, соответственно.

По обобщенным данным, всего в 45 государствах сейчас находятся 6 миллионов 905 тысяч 685 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 миллиона 71 тысяча 706 женщин и 3 миллиона 521 тысяча 899 детей.

«Всего с 30 сентября 2015 года в свои дома на территории Сирийской Арабской Республики вернулись 1 417 385 беженцев, в том числе 232 457 – из-за границы», — добавляется в сообщении.

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