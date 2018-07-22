Истребитель ВВС США перехватил небольшой самолет авиации общего сообщения возле частного гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 22 июля, сообщает The Guardian.

В Вооруженных силах США заявили, что истребитель F-16 был задействован из-за того, что самолет перемещался «без необходимых разрешений» на перелет над зоной временного ограничения полетов в Бедминстере, штат Нью-Джерси, куда Трамп приехал на выходные.

Перехваченный самолет был посажен в аэропорте Питтстауна, штат Нью-Джерси, где пилота встретили сотрудники местных правоохранительных органов.

В мае сообщалось, что у российских границ заметили американский беспилотник. Аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и вошел в воздушное пространство Литвы со стороны Балтики в районе Клайпеды. В течение полутора часов он летал вдоль северной границы Калининградской области.

Minval.az