Землетрясение магнитудой 4,7 и 5,7 баллов произошло в 9:37 по местному времени в городе Руйдар, провинция Хормозган на юге Ирана.

Согласно сообщению ИРНА, об этом сообщили в иранском Сейсмологическом центре института геофизики Тегеранского университета.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. Толчки зафиксированы в 130 км от города Бандар Аббас.

На место землетрясения отправлены медицинские группы и бригады спасателей. Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

12 ноября 2017 года произошло землетрясение магнитудой 7,3 баллов в провинции Керманшах на западе Ирана, в результате которого погибли более 600 человек.

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