Ученые из Техасского университета в США выяснили, что диоксид титана E171, содержащийся в зубной пасте и косметике, может вызвать сахарный диабет второго типа. Об этих исследованиях повествует журнал Сemical Research in Toxicology.

это химическое вещество широко используется в пищевой промышленности и косметологии за его свойство придавать предметам белоснежный цвет. Кроме того, оно считается безвредным для человека.

О свойствах E171 стало известно в середине XX века, когда он пришел на смену вредным красителям на основе свинца, а в 1970-х его производство стало массовым.

Именно с этого времени, по словам ученых, количество заболеваний диабетом второго типа выросло в четыре раза. Таким образом, они посчитали, что это химическое вещество может быть связано с диабетом.

Чтобы подтвердить свои догадки, ученые провели исследование на группе из одиннадцати добровольцев, у которых взяли образцы ткани поджелудочной железы.

В результате у восьми человек в анализах был обнаружен диоксид титана, и все они болели диабетом второго типа, а остальные трое были здоровы, и в их анализах это химическое вещество не содержалось.

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