Студия «Дисней» уволила режиссёра «Стражей галактики» Джеймса Ганна после того, как в Интернете распространились несколько его старых твитов, в которых он грубо шутил о педофилии и изнасиловании, сообщает life.ru.

О том, что Ганн отстранён от работы над третьей часть фильма, официально заявила кинокомпания.

«Оскорбительные взгляды и заявления, обнаруженные в Twitter-аккаунте, не поддаются оценке и не соответствуют ценностям нашей студии, и мы разорвали наши деловые отношения с ним», — сообщил прессе председатель Walt Disney Studios Алан Хорн.

Некоторые твиты, опубликованные целых десять лет назад, содержат шутки на такие темы, как изнасилование, педофилия, секс. С тех пор многие были удалены.

«Мне нравится, когда маленькие мальчики прикасаются где не надо, только тссс… А, забыл вам рассказать, ребят: вчера я был на чтениях с осуждённым педофилом… Смех — лучшее лекарство. Поэтому я смеюсь над больными СПИДом… — писал в своё время Ганн.

Рыться в старой новостной ленте режиссёра стали политические активисты движения «альтернативных правых».

«Многие люди, которые изучали мою карьеру, знают, когда я начинал, я рассматривал себя как провокатора, снимал фильмы и возмутительно шутил на запретные темы. Я публично много раз заявлял, что я развился как человек, и моя работа, и мой юмор. Это не значит, что я лучше, но я очень, очень отличаюсь от того, кем был несколько лет назад; сегодня я стараюсь работать, основываясь на любви, а не на гневе»,- пытался добавить контекст к своим твитам Ганн.

Кинокритики хвалят Джеймса Ганна как режиссёра, заявляя, что благодаря его труду и его команде малоизвестная серия комиксов «Стражи галактики» превратилась в очень успешную франшизу.

Ранее компания «Дисней» планировала выход третьей части «Стражей» в 2020 году, после ухода Ганна эта дата может измениться.

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