Москва поможет Дохе построить стадионы и оборудовать их к предстоящему чемпионату мира по футболу 2022 года.

Как передает «Лайф», о совместной интенсивной работе по организации мундиаля рассказал посол России в Катаре Нурмахмад Холов.

Постпред РФ также сообщил о сотрудничестве МВД двух государств по вопросам организации и обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. По его словам, тесно взаимодействовали между собой по вопросу проведения мундиаля Олимпийский комитет, Комитет по организации ЧМ-2022, Министерство спорта и Российский футбольный союз.

— В перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов, — заявил Холов.

Ранее президент России Владимир Путин передал символическую эстафету права проведения чемпионата мира по футболу эмиру Катара Тамиму аль Тани в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино.

Minval.az