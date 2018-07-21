Радикальное движение «Хамас», действующее в секторе Газа, подтвердило готовность к прекращению огня с Израилем. Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Благодаря усилиям Египта и Организации Объединенных Наций было решено вернуться к перемирию между Израилем и палестинскими группировками»,— приводит Reuters слова представителя «Хамаса» Фаузи Бархума. По данным Al Arabiya, режим прекращения огня был возобновлен с полуночи субботы.

В это же время в Армии обороны Израиля заявили, что в ответ на убийство солдата в ходе обстрела израильских военнослужащих у границы анклава израильские военные атаковали 68 объектов «Хамас». В сообщении говорится, что были полностью разрушены три военных лагеря батальонов «Хамас» в Зейтуне, Хан-Юнисе и Эль-Бурейдже.

При этом официальной реакции Израиля на сообщения о возобновлении режима прекращения огня нет, отмечает «Коммерсант».

Напомним, 15 июля палестинское движение объявило о перемирии с Израилем. Четыре дня спустя в ответ на ракетные и минометные обстрелы израильский танк атаковал пост «Хамаса» на территории сектора Газа.

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