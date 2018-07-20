Москва пытается устроить в регионе «гонку вооружений с заранее объявленным победителем»?

Какой тематике новостей на телевидении обычно отдается приоритет? Новости изменчивы, запросы аудитории — тем более. Где-то начинают с политических новостей, где-то — с экономики, где-то на первом месте могут оказаться спорт, шоу-бизнес и даже криминал. Борис Стрельников и Илья Шатуновский в своей книге «Америка — справа и слева» так рассказывали о своей поездке в штат Канзас: «Телевизионные передачи в соседних штатах начинаются с молитвы, а в Канзасе дикторы перво-наперво сообщают о ценах на говядину».

А в России очень любят рассказывать о своей армии и об оружии. В последние дни газеты, Интернет-сайты и телеканалы наперебой рассказывают о новом оружии — гиперзвуковых ракетах «Кинжал».

Эти ракеты, напомним, анонсировал в своем выступлении президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года — тогда еще в виде «мультиков». Теперь же Москва гордо объявила: новое оружие уже на боевом дежурстве. ««Кинжал» способен поражать авианосцы, эсминцы и крейсера потенциального противника. Боевая часть этого комплекса — доработанная аэробаллистическая ракета серии комплекса «Искандер». Это изделие способно выполнять сложные маневры, оно с высокой точностью поражает цели в радиусе более 2 тыс. км.» — восторгаются «Известия». В СМИ оперативно запущена сенсационная новость: в «Роскосмосе» ищут шпионов, которые слили на Запад информацию о новом российском чудо-оружии.

По данным газеты «КоммерсантЪ», обыски проводятся сразу в нескольких кабинетах ЦНИИмаш в Королеве, а также в кабинете директора исследовательско- аналитического центра «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) Дмитрия Пайсона. В пресс-службе Роскосмоса подтвердили, что обыски продолжаются. ФСБ проверяет десятки людей на предмет сотрудничества с разведками других стран.

Одни видят в этом шпионском скандале доказательство эффективности нового оружия. Другие видят в происходящем часть «раскрутки» новых ракет. И советуют вспомнить: как только в РФ выходит на экран очередная «киноновинка», так тут же следуют операции против «пиратов», которые ее незаконно распространяют.

Но, возможно, даже не это главное. Как рассказали журналистам в Минобороны России, сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» с апреля 2018 года заступили на боевое дежурство…над акваторией Каспийского моря.

А вот тут надо поподробнее. Перевооружение армии — процесс долгий и «многоэтапный». Разместить новое оружие сразу везде, где ему можно найти применение, не получается даже теоретически. Точки, где будут размещены новые образцы, выбирают тщательно. А когда речь идет о таком оружии, как гиперзвуковые «Кинжалы», тем более. И если в качестве первой точки выбрано Каспийское море…то на кого здесь нацелены российские «Кинжалы»?

Как полагает Владимир Щербаков, ответственный редактор «Независимого военного обозрения» (приложение к российской «Независимой газете), если наносить удар предполагается по целям в Средиземном море, где постоянно находятся крупные силы ВМС США и НАТО и откуда уже американцам добрее всего брать на прицел объекты на территории Европейской части России, но куда предпочтительнее вооружить «Кинжалами» российские самолеты над акваторией не Каспийского, а Черного моря: «Скажем до указанного выше района вероятного нахождения корабельной группы противника в Средиземке от побережья Крыма или Кавказа – порядка 1150-1350 км, а из района дежурства над нейтральными водами – вовсе 900-1000 км. Более того, из района дежурства над Черным морем, ближе к зоне проливов, «Кинжал» может достать вражеский авианосец, который будет находиться за Сардинией, у побережья Франции, к примеру». После чего продолжает: «Зато для удара по Ирану, либо, на выбор, по Афганистану, Израилю, Ираку, Сирии, Пакистану, Турции и даже по Катару и Саудовской Аравии, район дежурства над Каспием – самое то».

Напомним: речь идет именно о том регионе, где прежняя политическая архитектура уже рухнула, а новая только начинает складываться. И сложится явно не на будущей неделе. Россия де-факто уже де-факто участвует здесь в боевых действиях на территории Сирии. По официальной версии — против ИГИЛ. В реальности уже имел место острейший кризис во взаимоотношениях с Турцией, российские бойцы «ЧВК» умудрились столкнуться с американскими военнослужащими, израильская ракета сбила российский «беспилотник», залетевший с сирийской территории…Да, пока что в Москве в адрес Турции и Израиля делают реверансы и даже демонстрируют готовность договориться с США по Сирии, но накануне ввода российских ВКС в ту же Сирию, развязанной в российских СМИ антитурецкой кампании, намеках, что через Джейханский терминал будто ы прокачивается «нефть ИГИЛ», что уже напоминало подготовку общественного мнения к удару по этому терминалу, в российско-турецких отношениях, как говорится, «ничто не предвещало».

И вот в рамках этой самой «околосирийской» военной кампании Россия уже устраивала на Каспии нешуточную демонстрацию силы. Именно отсюда, напомним, малые ракетные корабли запускали по целям в Сирии ракеты «Калибр». Над Каспием проводили дозаправку в воздухе российские стратегические бомбардировщики Ту-160, которые перед этим нанесли удар по целям в той же Сирии. Одновременно в Москве объявлено о строительстве новой базы для Каспийской флотилии — в дагестанском Каспийске. Словом, появление «Кинжалов» над Каспием полностью укладывается в этакую «региональную гонку вооружений». Причем, если быть точными, не просто гонку, а «гонку с заранее объявленным победителем».

Вспомним: 22 июня российский государственный портал правовой информации опубликовал резолюцию, согласно которой премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендует президенту Владимиру Путину подписать соглашение. Там также был опубликован проект соглашения. Его, правда, быстро удалили, но и этого хватило, чтобы по информационному пространству разлетелась новость: Россия, возможно, готова согласиться на Транскаспийский газопровод! В самом деле, в проекте соглашения есть пункт, по которому прикаспийские страны получают право прокладывать подводные трубопроводы через свои сектора. Ранее Москва ни о чем подобном и слышать не желала. А теперь вдруг в вопросе трубопровода решила отступить, но зато оставила в неприкосновенности другой, ключевой пункт: на Каспии не допускается присутствие вооруженных сил «неприкаспийских» стран. И вот теперь уже трудно отбросить с порога версию, что возможность России согласиться на подводные трубопроводы на Каспии должно сыграть роль этакой «приманки»: судя по всему, Владимир Путин всерьез рассчитывал «прикрыться трубой» от…американских баз на Каспии, возможным появлением которых Москва запугивает всех и вся уже не первый год.

Напомним: некоторое время назад Казахстан договорился с США о транзите грузов в Афганистан. В России тут же подняли шум: на каспийском побережье Казахстана появятся «базы США»! Или вообще «базы НАТО»! Не позволим! Не допустим! В Казахстане разъясняли: никаких баз нет и создавать их не планируется. Но в Москве не унимаются: недели две назад эти же обвинения повторил Владимир Соловьев, после чего МИД Казахстана выступал с разъяснениями.

А в середине «нулевых» на уровне «утечек» и экспертных выкладок весьма активно обсуждалась идея создания «каспийской стражи» — Вашингтон, утверждали многие эксперты, предложил создать подразделения «Каспийской стражи» для охраны нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан и нефтяных ресурсов Каспийского моря. Правда, дальше «утечек» и алармистских комментариев в России дело не пошло.

Но теперь — и в Москве это понимают — ситуация меняется коренным образом. И дело не только в том, что рост агрессивности в поведении Москвы по вполне понятным причинам пугает прежде всего ее ближайших соседей. Важно другое: все эти «игры в стиле милитари» в акватории Каспия даже теоретически не могли остаться вне поля зрения «неприкаспийских» стран. Которые, без сомнения, не могут не задуматься о «противовесе» российской милитаризации Каспия. Свои правила игры диктует и стремительный рост напряженности вокруг Ирана, и многое другое.

А это уже не позволяет исключать, что гиперзвуковые «Кинжалы» в конечном итоге ударят по интересам самой же России. Которая просто на минуточку забыла, что на берегх Каспийского моря расположено не два, а пять государств. И по крайней мере у трех из них может оказаться свое мнение по поводу российских планов «кинжальных атак».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az