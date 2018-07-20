В силу целого ряда причин, любое руководство Армении станет вести себя относительно одинаково по отношению к России. Об этом выступая на конференции в Ереване на тему «Армения и Россия: реалии, проблемы и возможности» заявил 20 июля директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

По его словам, российско-армянские политические отношения являются выражением неких обстоятельств: как географических, так и геополитических. «Всё это, в свою очередь, ведёт к тому, что любое руководство Армении будет вести себя по отношению к официальной Москве относительно одинаково», — пояснил Искандарян.

При этом, по мнению политолога, к числу проблем, которые вынуждают любое руководство Армении сохранять относительно одинаковое отношение к России, являются наличие двух закрытых границ, фактическое членство Турции в НАТО и возможность приобретать хоть какое-то серьёзное вооружение.

Одновременно эксперт отметил, что повестка армяно-российских двусторонних отношений по сей день остаётся на уровне тостов. «Нужно понимать, что отношения между армянами и русскими отличаются от отношений Армении и России, и перевод двусторонней повестки в формат «тостов» мешает выявлению и решению основных проблем», — подчеркнул Александр Искандарян.

Minval.az