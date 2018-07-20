В США мужчина выставил на продажу копию автомобиля Lamborghini Diablo, которую он построил сам. Автомобиль он оценил в 80 тысяч долларов. Об этом пишет Carscoops.

Известно, что оригинальный Lamborghini Diablo стоит 200 тысяч долларов и оснащен 6-литровым V12.

Реплика, созданная американцем, получила 300-сильный V8 от Chevrolet Corvette. От этого же автомобиля использована тормозная система. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической Porsche G50.

Американец отметил, что каркас автомобиля был сварен с нуля. Реплика также получила электростеклоподъемники, усилитель руля и колесные диски в стиле оригинального авто.

По словам продавца, на детали к копии спорткара он потратил около 100 тысяч долларов. При этом около 2 тысяч часов были затрачены на работу.

Minval.az