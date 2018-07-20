Резких поворотов во внешней политике Армении не будет, и участие страны во встрече глав государств-участниц в миротворческой миссии НАТО в Афганистане отражает этот тезис.

Как передает Sputnik Армения, об этом в пятницу на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава правительства напомнил, что его предшественник Серж Саргсян несколько раз участвовал в подобных мероприятиях, организованных НАТО.

«Мы четко заявляли, что во внешней политике Армении поворотов не будет. Я не принимал участия во встречах такого формата, который был бы беспрецедентен для Армении», — сказал он.

В подтверждение своих слов о том, что Армения не пойдет на резкие развороты на внешнеполитическом направлении, Пашинян заявил, что Армения и дальше продолжит принимать участие в миротворческих миссиях, к которым уже привлечена.

Практически то же самое Пашинян сказал о сотрудничестве с Евросоюзом. Он напомнил, что Соглашение о глубоком и всеобъемлющем партнерстве с ЕС было подписано и ратифицировано еще до «бархатной революции» в Армении.

«Мы заявляли, что будем верны нашим международным обязательствам», — напомнил он.

Добавим, что недавний визит Никола Пашиняна в Брюссель и его выступление на встрече государств-участниц миротворческой миссии НАТО в Афганистане, а также множество двусторонних встреч с европейскими лидерами дали повод для некоторых комментаторов выступить с разнородными догадками о смене внешнеполитического вектора Армении.

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