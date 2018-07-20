В интервью телеканалу Fox News Трамп обсуждал статью НАТО о коллективной обороне и заявил, что из-за ее существования Черногория (которую в качестве примера привел ведущий передачи Такер Карлсон) может развязать третью мировую войну. «Черногория — маленькая страна, в которой живут очень агрессивные люди. Если они проявят агрессию, то мы окажемся втянуты в войну», — ответил Трамп на вопрос, следует ли США вмешиваться в конфликты с участием других членов альянса.

В официальном заявлении черногорского правительства, которое приводит РБК, указывается, что эта страна всегда проводила миролюбивую политику. «Черногория — единственное государство, которое не было затронуто войной во время распада бывшей Югославии», — заявили в Подгорице.

Черногорские власти также подчеркнули, что после вступления в НАТО солдаты этой страны вносят вклад в мир и стабильность не только в Европе, но и по всему миру. В частности, в Подгорице напомнили, что черногорский контингент участвует наравне с американцами в операциях в Афганистане.

В Черногории также подчеркнули, что в сегодняшнем мире неважно, большая страна или малая. «Важно, насколько страна ​дорожит свободой и демократией», — говорится в сообщении.

Оппозиционный черногорский политик Ранко Кривокапич, комментируя слова Трампа Би-би-си, заявил, что он «самый странный президент в истории США». «Внешняя политика не его сильная сторона», — объяснил Кривокапич.

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