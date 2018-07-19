Газета «Жаманак» пишет со ссылкой на свои источники, что в то время как Служба национальной безопасности представляет обществу коррупционные сделки и скандальные истории в оборонной системе, особенно с целью освобождения призывников от армии по поддельным документам, военнослужащие в N-ой воинской части Ноемберяна перед тем, как подняться на позиции, собирают по 7-10 тысяч драмов, чтобы купить еду.

«Дело в том, что уже несколько дней военнослужащих на позициях не кормят как следует, и каждый раз, выходя на боевое дежурство, они просят из дома деньги на покупку сигарет и еды», — пишет газета.

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