Допрос второго президента Армении Роберта Кочаряна в Специальной следственной службе по делу 1 Марта запланирован на 26 июля. Об этом сказал журналистам глава ССС Сасун Хачатрян. Он не исключил, что может быть удовлетворено предложение офиса Кочаряна записать допрос на видео.

«Никаких ограничений в связи с личностями нет. В качестве свидетеля может быть приглашен любой человек, кто предоставит определенную информацию по уголовному делу», – сказал он.

6 июля Роберт Кочарян был вызван на допрос, но не явился, так как его не было в тот момент в Армении. Глава офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян отметил, что второй президент Армении вернется в Ереван не раньше 25 июля.

Minval.az