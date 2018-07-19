В центре столицы Украины Киеве состоялась церемония торжественного открытия парка имени всемирно известного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

В церемонии открытия приняли участие министры культуры Азербайджана и Украины Абульфас Гараев и Евгений Нищук, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, заместитель руководителя Государственной городской администрации Киева Александр Спасибко, послы зарубежных стран в Украине, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, председатель Союза художников , народный художник Фархад Халилов, директор Азербайджанской государственной филармонии Мурад Адыгезалзаде, представители ведущих СМИ.

Закладка парка по инициативе и при поддержке посольства Азербайджана в Украине была осуществлена Открытым акционерным обществом «ALKE».

Парк был заложен в рамках мероприятий, предусмотренных распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 75-летнего юбилея Муслима Магомаева.

Minval.az