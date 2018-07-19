В Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте автора инициативы, сенатора-республиканца Джона Баррасо.

По словам законодателя, Германия и другие страны должны снижать количество природного газа, которое они покупают у России, а не повышать его. «Когда одна страна позволяет другой агрессивной, оппортунистической стране, такой как Россия, иметь такое сильное влияние на ее энергетическую безопасность, это становится проблемой», — считает Баррасо.

Он добавил, что санкции позволят странам НАТО избежать манипуляций со стороны России. Сенатор заметил, что Евросоюз импортирует до 40 процентов газа из России, в то время как Москва использует такое положения дел как инструмент политического давления на Европу.

Minval.az