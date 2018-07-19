Правительство России начало подготовку президентского указа о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Указ станет частью плана Минфина по снижению негативного влияния на российскую экономику в связи с введением санкций. По данным источников газеты, в украинский санкционный список попадут несколько сотен физических и порядка ста юрлиц, в том числе бизнесмены, политики и госслужащие. Санкции будут подразумевать блокировку активов участников списка в РФ и запрет на вывод капитала.
Собеседник «Коммерсанта» утверждает, что санкционные меры являются «зеркальным ответом» на аналогичные шаги со стороны Украины, которые прорабатывались еще с 2014 года.