Правительство России начало подготовку президентского указа о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Указ станет частью плана Минфина по снижению негативного влияния на российскую экономику в связи с введением санкций. По данным источников газеты, в украинский санкционный список попадут несколько сотен физических и порядка ста юрлиц, в том числе бизнесмены, политики и госслужащие. Санкции будут подразумевать блокировку активов участников списка в РФ и запрет на вывод капитала.

Собеседник «Коммерсанта» утверждает, что санкционные меры являются «зеркальным ответом» на аналогичные шаги со стороны Украины, которые прорабатывались еще с 2014 года.

В настоящее время в санкционных списках Украины находятся 1748 физических и 756 юридических лиц. Большинство лиц, включенных в списки, являются россиянами, однако среди них есть и иностранцы.

Minval.az