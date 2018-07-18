Бывший глава украинского военного ведомства Михаил Ежель, который обвиняется на родине в злоупотреблении служебным положением, получил статус беженца в Белоруссии и проживает с семьей в Минске, говорится в определении Соломенского районного суда Киева.

«Справкой Главного управления военной контрразведки от 16.05.2017 года установлено, что в республике Беларусь лицу предоставлен статус беженца», — цитирует документ «Интерфакс-Украина».

Экс-министр покинул Украину в августе 2014 года.

Украинские правоохранители подозревают Ежеля в том, что он «в интересах третьих лиц в 2011-2012 годах издал четыре отдельных поручения, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации». По данным суда, экс-министр нанес материальный ущерб государству на общую сумму в почти 43 млн гривен (почти 103 млн рублей).

Ежель возглавлял минобороны Украины с марта 2010 года по февраль 2012 года.

На Украине в 2014 году против бывших министров обороны возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали главы ведомства начиная с 1996 года.

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